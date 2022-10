Messina. Malore per Cateno De Luca, in ospedale per accertamenti - Tempostretto

"Nulla di grave e non è ricoverato", fanno sapere dal suo staff

MESSINA – Il leader di Sud chiama Nord e Sicilia Vera Cateno De Luca ha avuto stasera un malore. Attualmente è in ospedale per accertamenti. “Nulla di grave e non è ricoverato”, fanno sapere dal suo staff. Forse un momento di stanchezza in una campagna elettorale incessante e da qui la necessità di ricorrere al pronto soccorso. Grande l’attenzione di tutto il quadro politico, a partire dal sindaco Federico Basile e le persone più vicine al leader.

Finite le regionali e le politiche, De Luca si è subito lanciato nel “progetto Taormina”, con la possibile candidatura a sindaco e i comizi nello stile acceso che lo contraddistingue. Fino a poche ore fa, nel quoridiano dialogo con i suoi follower su Facebook, raccontatava le sue lezioni musicali: “Tre ore di storia della musica posson bastare… Al conservatorio musicale la prima lezione di storia della musica supportato dai miei colleghi”.

