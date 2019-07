Messina: multe più salate per chi non rispetta le regole. Pugno duro di De Luca - Tempostretto

Secondo il primo cittadino , far pagare di più può rappresentare un deterrente

«E’ volontà di questa amministrazione Comunale inasprire gli importi delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali». Il sindaco Cateno De Luca ha deciso di adottare il pugno duro nei confronti di chi non rispetta le regole. Con la delibera approvata lo scorso 22 luglio dal suo esecutivo stabilisce infatti multe più salate per chi viola le norme regolamentari in materia di igiene, decoro, sicurezza della città.

Effetto deterrente

Secondo il primo cittadino , far pagare di più può rappresentare un deterrente per chi fino ad oggi se n’è infischiato allegramente di ordini e divieti proprio a causa di sanzioni pecuniarie irrisorie, che – a dire di De Luca – hanno finito per vanificare gli interventi repressivi eseguiti dalla Polizia Municipale .

Quanto pagheranno i trasgressori

Allora ecco che le cifre delle sanzioni lievitano, e hanno vari destinatari: dagli imbrattatori di monumenti ai gestori di locali notturni; dai proprietari di cani agli amanti dei fuochi artificio; fino agli ambulanti .

Nello specifico, ci saranno sanzione pecuniarie pari a :

400,00 euro per le aziende intestatarie del materiale pubblicitario che viene distribuito in violazione del divieto prescritto dall’ Ordinanza n°124 del 2008

150 euro per coloro che distribuiscono volantini, depliants, manifesti o altro materiale pubblicitario, in violazione del divieto prescritto dall’ Ordinanza n°124 2008

450 euro per coloro che imbrattano o deturpano monumenti, muri esterni, fabbricati e beni pubblici e privati con scritte, disegni e in qualsiasi altro modo, in violazione del divieto prescritto dall’Ordinanza n°177 del 2008.

300 euro per coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico senza essere muniti di apposito dispositivo per la rimozione delle deiezioni solide di propri animali, in violazione del divieto prescritto dall’Ordinanza n°209 del 2008.

450 euro per coloro che non rimuovono le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, in violazione del divieto prescritto dall’Ordinanza n°209 del 2008

490 euro per coloro che non conducono i propri cani in spazi pubblici o in altri luoghi aperti al pubblico al guinzaglio o con museruola nonché nei locali pubblici e sui mezzi pubblici al guinzaglio e con museruola, in violazione del divieto prescritto dall’Ordinanza n°209 del 2008

450 euro per la violazione dell’ Ordinanza Sindacale relativa al conferimento dei rifiuti solidi urbani

450 euro per coloro che fanno utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale, in violazione del divieto prescritto dall’Ordinanza n°427 del 2016

450 euro per la violazione degli orari delle emissioni sonore sia all’interno che all’esterno dei pubblici esercizi, prescritti dall’Ordinanza n°350 del 2018

400 euro per la violazione delle Ordinanze Sindacali n°85 2019 rivolta a tutti gli amministratori di Condominio che operano su tutto il territorio Comunale, relativa all’accoglimento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, in uso esclusivo dell’utenza condominiale ed in uso gratuito,

450 euro per la violazione dell’ Ordinanza Sindacale n°122 del 2019 relativa alle disposizioni sull’accoglimento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, sul corretto conferimento dei rifiuti differenziati e quant’altro nella stessa disposto

450 euro per la violazione degli orari delle emissioni sonore per i locali autorizzati ad effettuare intrattenimenti musicali e danzanti, prescritti dall’Ordinanza n°178 del 2019, la

450 euro per la violazione relativa al divieto di commercio su aree pubbliche in forma itinerante lungo la litoranea messinese per la stagione estiva, nel periodo dal 21 giugno al 21 settembre di ogni anno, in violazione dell’Ordinanza n°193 del 2019.

DLT