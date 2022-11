Messina. "Negati i nostri diritti", sul viale San Martino scatta la protesta VIDEO - Tempostretto

I dipendenti di alcuni noti marchi hanno incrociato le braccia stamattina. Intervista con la segretaria Filcams Cgil Campolo

intervista con la segretaria generale Filcams Cgil Giselda Campolo di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo, sulla situazione delle imprese e lavorativa nel territorio

MESSINA – Non un Black Friday ma un “Black Day”. I lavoratori del Gruppo Itx hanno protestato stamani davanti ai negozi di viale San Martino, per lamentare il mancato riconoscimento di premi e diritti contrattuali.

Con loro la Filcams Cgil Messina, guidata dalla segretaria generale Giselda Campolo, rieletta proprio ieri per i prossimi quattro anni. “L’azienda, che comprende le note catene commerciali di Zara, Zara Home, Stradivarius, Bershka, nonostante abbia dichiarato un utile del 41% in più rispetto al 2021, collocandosi al terzo posto al mondo per fatturato nel settore, è intenzionata a calcolare i premi da corrispondere ai suoi impiegati non sulla base delle vendite, ma in modo variabile. Ciò è inaccettabile – spiega Campolo – perché comporta il disinvestimento nei confronti delle risorse umane che invece producono il fatturato. E dopo anni di sacrifici – aggiunge la segretaria generale della Filcams Cgil Messina – perderebbero una parte consistente di valore a livello integrativo”.

Peraltro, rimarca, si tratta di “una decisione unilaterale dell’azienda, che non incrementa il costo del lavoro, a differenza di quanto avvenuto in altri Paesi, come la Spagna proprio qualche giorno fa”. Da qui la richiesta del sindacato di modifica del sistema premiale, incentrato piuttosto sull’utilizzo di un benessere uguale per tutti, senza distinzione tra tempo pieno e parziale e tra le diverse insegne facenti parte del Gruppo. “Il personale impiegato chiede semplicemente il rispetto del proprio lavoro”, conclude Campolo.