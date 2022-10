Messina. Nuovo cimitero di pneumatici usati FOTO - Tempostretto

Un'altra discarica di pneumatici usati, insieme ad inerti e suppellettili. L'illegalità non si ferma ma non bisogna dargliela vinta

MESSINA – Ci troviamo al quadrivio Colli-Gravitelli-Montepiselli-Bisconte. Come documentano bene le foto inviate al nostro numero WhatsApp 366.8726275, quest’area, è diventata una discarica di pneumatici usati. Come ricorderete, solo qualche settimana fa la Polizia municipale aveva individuato una situazione del genere, seppur di più ampia gravità, nel torrente Zafferia. Sembra dunque che gli incivili non si rassegnino e, nonostante i controlli, continuino a esercitare la loro azione nefasta per l’ambiente. Nel caso evidenziato questo venerdì 28 ottobre, sono stati scaricati illecitamente anche inerti e vecchie suppellettili.

Discarica di inerti e suppellettili

Nella foto sottostante si intravede un cartello che rende nota l’esistenza di un sistema di videosorveglianza. Ove funzionasse, le autorità di polizia potrebbero richiedere le immagini registrate. In questo modo si potrebbero individuare i responsabili di uno scempio che non si può tollerare e che, evidentemente, si protrae da tempo, nelle sue diverse forme.

Cartello di videosorveglianza sopra i rifiuti illegali

Il luogo della discarica abusiva

Pneumatici usati lungo la strada