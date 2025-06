Messina. Parla il prete accusato di violenze nella casa d’accoglienza

E' comparso in aula e si è detto innocente il padre rogazionista arrestato a ottobre e sotto processo dopo la denuncia di una migrante

Messina – “Sono innocente”. Continua a rivendicare la sua estraneità alle accuse il religioso sotto processo a Messina per una presunta violenza sessuale. Il cinquantenne è comparso oggi davanti al Tribunale per l’esame e ha risposto a tutte le domande, dicendosi innocente e respingendo la versione della vittima, la giovane migrante che ha raccontato di abusi da parte del padre rogazionista. Fatti che sarebbero avvenuti nel centro di accoglienza per migranti Cristo Re di Messina nell’estate di due anni fa.

L’arresto

Il prete, difeso dall’avvocato Salvatore Silvestro insieme alla collega Elena Florio, è stato arrestato a ottobre dello scorso anno alla fine degli accertamenti nati dal racconto che la trentasettenne ha fatto agli agenti di Catania, durante le pratiche per ottenere asilo politico in Italia.

La denuncia

La donna tunisina ha raccontato che in alcuni casi, mentre si trovava da sola nel dormitorio del centro d’accoglienza, il prete si sarebbe “infilato” nel suo letto, costringendola a fuggire. La ragazza si era confidata poi con un connazionale, ascoltato al processo come testimone. La denuncia è stata poi trasmessa a Messina dove ora si celebra il processo, aggiornato al prossimo 1 luglio.