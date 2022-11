Messina. Passaporti, niente più prenotazioni online: aperti solo due uffici - Tempostretto

L'obiettivo è di snellire i processi di gestione con una trattazione unitaria delle pratiche

Da lunedì 7 novembre 2022 avrà luogo una parziale rimodulazione degli sportelli dedicati alla ricezione delle istanze per il rilascio del passaporto.

In città le uniche postazioni dedicate saranno attive all’Ufficio Passaporti della Caserma Calipari di via Raffaele Villari 1, ad incrocio con via degli Orti, e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Messina di via Placida 2, mentre non sarà più possibile effettuare prenotazioni, anche online, né presentare istanze presso i Commissariati Sezionali di Messina Nord e Messina Sud.

L’iniziativa, intrapresa dalla questora Gabriella Ioppolo, punta a snellire i processi di gestione attraverso una trattazione unitaria delle pratiche, abbattendo l’iter burocratico dovuto anche alla comunicazione interistituzionale, e ad offrire un servizio più efficiente, con un decremento dei tempi di rilascio dei titoli di viaggio.

Ciò a fronte dell’aumento esponenziale di richieste per ottenere o rinnovare il passaporto, determinato da un ritorno alla normalità dopo le restrizioni per la pandemia e la necessità di avere il documento per l’espatrio anche per recarsi nel Regno Unito.



Sul sito web della Questura di Messina sarà, comunque, possibile trovare informazioni dettagliate sulla dislocazione degli uffici, orari e naturalmente sulle modalità di presentazione delle richieste, oltre a tutti i contatti utili.