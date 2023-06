Messina punta forte sul trasporto pubblico. Abbonamenti annuali per bus a tram a 20 euro - Tempostretto

Grazie a un finanziamento europeo, senza limiti di reddito e fino ad esaurimento fondi. Abbonamento super ridotto anche per i parcheggi

20 euro all’anno invece di 250 euro. Uno sconto di oltre il 90 %, grazie ad un finanziamento europeo del Pon Metro, 3 milioni e 600mila euro, per incentivare i cittadini a usare il trasporto pubblico.

Un prezzo stracciato e alla portata di tutti, per spingere i cittadini a lasciare quanto più possibile il mezzo privato a casa e muoversi in bus e tram.

Forti sconti anche per i parcheggi di interscambio: in questo caso il costo annuale sarà di 100 euro (120 euro compreso l’abbonamento ai trasporti).

Come abbonarsi

Potranno abbonarsi tutti i cittadini, anche i non residenti, se domiciliati o lavoratori a Messina. Idem per gli studenti che attesteranno di essere iscritti in una sede scolastica o universitaria nel territorio comunale. Non ci sono limiti reddituali ma solo quello dell’esaurimento fondi. Se le richieste dovessero superare la disponibilità, il Comune potranno pensare di attingere ad altre risorse.

Gli abbonamenti saranno disponibili sul sito di Atm a partire da fine mese.