Messina. Sabato e domenica la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita - Tempostretto

A piazza Cairoli, due giornate di prevenzione finalizzate a coinvolgere quanti ancora non si sono vaccinati e desiderano farlo

MESSINA – Anche a Messina la campagna vaccinale antinfluenzale. L’iniziativa “Vaccinarsi in Piazza”, condivisa e patrocinata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’Asp di Messina e dal Centro Vaccinale Aou G.Martino, prevede sabato 2 e domenica 3 dicembre, dalle ore 9 alle 19, a piazza Cairoli, due giornate di prevenzione finalizzate a coinvolgere studenti, ragazzi, stranieri, cittadini e quanti ancora non si sono vaccinati e desiderano farlo. E allo stesso tempo un modo per ringraziare quanti si sono già sottoposti all’inoculazione. Sono disponibili i vaccini Covid, Antinfluenzale e LEA.

L’importanza della vaccinazione

L’influenza costituisce un rilevante problema di sanità pubblica per la contagiosità e per le possibili complicanze che possono seguire alla malattia, specie in persone già affette da patologie croniche. La vaccinazione rappresenta un mezzo efficace e sicuro per prevenire la malattia, le sue complicanze ed i ricoveri ospedalieri ad essa correlati. La trasmissione del virus dell’influenza si può verificare per via aerea, attraverso le gocce di saliva di chi tossisce o starnutisce, ma anche per via indiretta, attraverso il contatto con mani contaminate dalle secrezioni respiratorie, per questo la buona igiene delle mani è riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una delle pratiche più efficaci per controllare la diffusione delle infezioni, anche in ambito ospedaliero. Il vaccino per i bambini dai 6 mesi ai 14 anni sarà garantito prioritariamente dal proprio pediatra di libera scelta. Secondo le indicazioni ministeriali, è prevista la somministrazione di 2 dosi di vaccino per i bambini di età inferiore ai 9 anni vaccinati per la prima volta, mentre è sufficiente una sola dose per i bambini già vaccinati negli anni precedenti. Inoltre per i bambini dai 2 ai 14 anni sarà utilizzato un vaccino spray, sicuro e semplice da somministrare.