Messina. Sabato l'ordinazione di sei nuovi sacerdoti, ecco chi sono - Tempostretto

Domenica celebreranno la loro prima Messa

Sabato 1 luglio alle ore 10 nella Basilica Cattedrale l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla ordinerà presbiteri sei diaconi della nostra arcidiocesi, cinque studenti del seminario arcivescovile e uno della Fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”. Una grande gioia e dono speciale per la Chiesa diocesana. La loro ordinazione avverrà nel 35° anniversario della morte del servo di Dio mons. Francesco Fasola, che fu arcivescovo di Messina dal 1963 al 1977, del quale è in corso la causa di beatificazione e canonizzazione.

Nicola Antonuccio (Parrocchia “S. Pietro Apostolo e S. Maria del Rosario in San Pier Niceto), Rosario De Luca (Parrocchia “S. Marina” in Milazzo), Antonino Di Vincenzo (Parrocchia “S. Antonio Abate in S. Domenica Vittoria), Antonino Morabito (Parrocchia “S. Michele Arcangelo” in S. Michele), Gianmarco Restuccia (Parrocchia “S. Maria Immacolata” in Contesse) e Fra Mario Isgrò (Fraternità “Amici di Gesù Buon Pastore”) per l’imposizione delle mani dell’arcivescovo e la preghiera di ordinazione saranno sacerdoti. Tutti i sei diaconi si sono formati culturalmente all’Istituto teologico San Tommaso di Messina. In particolare, dei cinque appartenenti al seminario diocesano, tre hanno conseguito la licenza in catechetica a Messina, uno la laurea in Scienze Pedagogiche e un altro – inserito presso l’Almo Collegio Capranica – sta proseguendo gli studi biblici a Roma.

Ordinati presbiteri, presiederanno la loro prima Messa nelle rispettive comunità parrocchiali d’origine tra sabato sera e la giornata di domenica.