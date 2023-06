Messina, serpenti e topi in centro città. L'allarme degli abitanti - Tempostretto

Abitanti preoccupati in via Salita Petrazza dove le condizioni igieniche sono allarmanti e malgrado le richieste non ci sono stati interventi

MESSINA – Preoccupa gli abitanti la condizione che si è venuta a creare in salita Petrazza, zona residenziale tra il viale Europa e i complessi di Messina2, dove da giorni la situazione igienico-sanitaria risulta allarmante. I residenti hanno cominciato a notare, nelle zone verdi intorno i condomini e le villette dell’area, la presenza di topi e di grossi serpenti.

Da tanti giorni, tra l’altro, tra le macchine in sosta a ridosso di un condominio, abitato anche da anziani e bambini, giace il cadavere di un grosso gatto in decomposizione.

Avvisata MessinaServizi

Uno dei condomini ha già avvisato Messinaservizi Bene comune perché si attivi, in attesa degli interventi di disinfestazione ordinari. Interventi che però non sono ancora stati programmati per la zona. Ed è stata anche segnalata, tramite la polizia municipale, la necessità di rimuovere il corpo del gatto. In passato infatti provvedeva l’ufficio Igiene di Palazzo Zanca, tramite ditta esterna. Da qualche tempo, invece, la competenza è passata a Messinaservizi che però non ha ancora provveduto, riferiscono gli abitanti allarmati.