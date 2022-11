Messina. Sessantenne travolto mentre attraversa sulle strisce pedonali - Tempostretto

L'uomo è stato centrato da uno scooter

MESSINA – Un sessantenne è stato travolto da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto questa mattina in via Vittorio Emanuele II, proprio davanti al molo Colapesce. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo stava facendo jogging lungo la cortina del porto quando ha deciso di attraversare la strada. E’ stato però centrato in pieno da uno scooter guidato da un giovane. Ad avere la peggio è stato il sessantenne, soccorso e trasportato in ospedale con escoriazioni e fratture varie.