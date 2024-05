Messina. Stasera la Notte Mariana

Ecco gli appuntamenti in programma

MESSINA – Una serata dedicata alla riscoperta di Messina e del rapporto tra la città dello Stretto e la sua patrona: la Madonna della Lettera.

La seconda edizione della Notte Mariana è promossa dal Cid, Centro Interconfraternale Diocesano, in sinergia con l’Arcidiocesi di Messina e la Basilica Cattedrale in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Lettera.

Il programma

L’evento, che si svolgerà stasera, è un contenitore di iniziative che sono il frutto del coinvolgimento di enti, istituzioni ed associazioni. Alle 19.15 la conferenza “Il limite tra il creato e l’increato. La Madre di Dio nell’oriente cristiano” tenuta da Don Roberto Romeo, Delegato Arcivescovile per la Basilica Cattedrale. A seguire l’apertura straordinaria del Sacello delle Reliquie. Dalle 20 alle 24 l’apertura di chiese e monumenti del centro storico.

Tra le conferenze in programma anche quelle tenute da mons. Giuseppe Costa, Don Vincenzo Majuri e Mons. Jo Tavilla. Spazio alla musica con i concerti delle Note Colorate e dei fratelli Scarfì nei chiostri dell’Arcivescovado. Nella Notte Mariana anche le mostre come quella promossa dalla Biblioteca Regionale, nel proprio salone, e l’esposizione di copia del bozzetto della Madonna della Lettera di Giulio Aristide Sartorio al Monte di Pietà. Il coro del Liceo Maurolico si esibirà sul sagrato di Montalto con un concerto dedicato alla donna. Nel corso della serata anche il suggestivo itinerario di ascolto per le vie del centro storico, promosso dall’attore William Caruso.