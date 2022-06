Messina. Stasera tornano la processione e la notte bianca di Sant'Antonio - Tempostretto

Dopo due anni di stop per la pandemia

Oggi è il grande giorno della Processione con il Carro Trionfale di Sant’Antonio per le vie della città, in programma alle 19.30. Subito dopo la processione inizierà una Notte dedicata agli artisti di strada e musica dal vivo che animerà le vie adiacenti il Santuario sino alle ore 24.

“Vivremo una notte di gioia e di speranza per tanti messinesi e non, che ringraziano il Santo di Padova, per la ripresa delle tradizioni religiose dopo la pandemia. La Festa di S. Antonio a Messina è davvero una bella e significativa testimonianza di fede e devozione, che meraviglia la nostra stessa città e sprona tutti noi a rendere lode al Signore per la profonda esperienza di fede che tanti devoti fanno, mossi dallo spirito di conversione, e beneficiano dei frutti spirituali che il santuario offre, accrescendo cosi la pietà popolare verso il Santuario stesso. L’intensa e speciale devozione dei messinesi, dei calabresi e dei pellegrini dell’Italia Meridionale ci riporta sempre alla città di Padova, luogo dove si venerano le spoglie mortali del Santo, di cui abbiamo un piccolo segno con la presenza perpetua delle sue reliquie in basilica”.