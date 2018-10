Sarà attiva da lunedì 8 ottobre nell'info point allestito per l'occasione a piazza Cairoli 6 (lato monte), la prevendita dei ticket degustazione del Messina Street Food Fest. Il pubblico potrà acquistare i tagliandi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. Il costo è di 3 euro e 50 per il salato, 2 euro e 50 per il dolce, 2,50 per birra o bevanda analcolica, 1 euro per l'acqua.