Messina. Suv su un povero albero

Gli alberi di Foresta Me vanno rispettati per il benessere di tutti

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da almeno due giorni un Suv è parcheggiato su un povero albero in via Ghibellina di fronte alla mensa universitaria. Nonostante i bigliettini sul cruscotto”.

La foto inviata dal lettore mostra tutta l’inciviltà di un automobilista che ha piegato un povero albero per parcheggiare il suo Suv ed è andato via senza preoccuparsi del danno compiuto. Il progetto Foresta Me è molto importante per la salute dei cittadini perché migliora la qualità dell’aria e contribuisce a rinfrescare la temperatura atmosferica riducendo le isole di calore. Per questo gli alberi che sono stati piantati vanno protetti da azioni che possano danneggiarli, soprattutto adesso che sono ancora giovani.