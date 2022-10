Messina. "Un cane morto in strada da quasi 48 ore, per favore intervenite" - Tempostretto

In via Reggio Calabria "una situazione allamante"

MESSINA – Cittadini esasperati in via Reggio Calabria 41, quasi angolo con via Puglie. In particolare, solleva il problema una signora, che scrive a Tempostretto: “Da quasi 48 ore – evidenzia oggi venerdì 28 ottobre e stasera alle 19 saranno trascorsi due giorni – segnaliamo a polizia municipale, carabinieri e polizia che il cadavere di un cane (nella foto, n.d.r.) è rimasto in strada, con ovvi problemi legati all’igiene. Aggiungiamoci il caldo: la situazione è allarmante”.