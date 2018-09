Nella finale nazionale di Mister Italia che si svolta lo scorso sabato 8 settembre a Trani, in Puglia, il messinese Massimiliano Molonia si è classificato tra oi 15 più belli d'Italia dopo aver concorso a livello regionale e nella prefinale nazionale con la fascia "Un bello per il Cinema" e "Mister Talento. La finalissima nazionale è stata condotta da Jo Squillo e andrà in onda prossimamente su Rete 4.