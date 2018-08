Migranti, Germanà: "Toni usati da Salvini e Di Maio non consoni al ruolo"

“Non credo che i toni usati dai ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio in merito alla vicenda della nave Diciotti siano consoni al ruolo di vertice istituzionale che pro tempore ricoprono.



Certe affermazioni possono essere consentite ad un leader di un partito, ma sono assolutamente inadeguate per i ministri della nostra Repubblica, che dovrebbero invece rappresentanti tutti gli italiani e il Paese intero.



Salvini e Di Maio, pur essendo legittimati a condurre le politiche che ritengono, dovranno abituarsi a gestire con maggior cautela questo doppio ruolo, oppure dovrebbero avere il garbo di lasciare uno dei due incarichi.



Gianfranco Miccichè ha volutamente alzato il tiro contro una politica sull’immigrazione che fatta in questo modo non può essere accettata. Bene la fermezza, bene difendere l’Italia dall’invasione, ma è assurdo fare i duri con 150 disperati per raccattare quatto voti facili. Diciamo no a questa pericolosa deriva”.



Lo afferma in una nota Nino Germanà, deputato di Forza Italia.