Milazzo. Rifiuti a Ponente, Andaloro: “Becchiamo gli zozzoni”

Il consigliere Andaloro segnala l’abbandono di rifiuti a Milazzo, nei pressi della chiesa dell’immacolata e in vicinanza della zona di Ponente

MILAZZO – È ancora l’abbandono di rifiuti l’argomento di un’interrogazione consiliare presentata nella città del Capo, dove più volte è stata affrontata la questione. Ad intervenire è adesso il consigliere comunale Alessio Andaloro.

Nella sua interrogazione Andaloro segnala un “tappeto di rifiuti” nei pressi della chiesa dell’Immacolata, in vicinanza della zona panoramica di Ponente –una delle più interessate dagli afflussi turistici del mamertino.

«Affacciarsi e notare un’immagine così indecorosa è avvilente –dichiara il consigliere – Non è la prima volta che segnalo questa situazione. Purtroppo gli incivili non si arrendono ma ritengo che il comune oltre ad intervenire per bonificare la zona, sia nelle condizioni di beccare gli “zozzoni” e sanzionarli in maniera pesante».

Andaloro conclude auspicando che sia possibile ricorrere ai sistemi di videosorveglianza, così da individuare quanti abbandonano i rifiuti nell’area ed intervenire con le dovute sanzioni.

