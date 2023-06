Minenna. Il gip ha deciso per l’arresto perché avrebbe potrebbe inquinare le prove - Tempostretto

I nuovi elementi sono l’incarico che aveva avuto come assessore della Regione Calabria ed una conversazione telefonica captata sull’utenza di Minenna

FORLI’ – Già nell’aprile scorso, era stata respinta una prima richiesta di misura cautelare nei confronti di Marcello MInenna. E’ quanto emerge dagli atti emerge che il gip di Forlì. Una “originaria valutazione”, scrive il gip nell’ordinanza cautelare, che però “può essere completamente rivisitato alla luce di nuovi elementi”. I nuovi elementi sono l’incarico che Minenna aveva avuto come assessore della Regione Calabria e “il contenuto di una conversazione telefonica captata sull’utenza di Minenna”. Il giudice afferma che nel provvedimento del 19 aprile scorso “si escludeva il pericolo di inquinamento probatorio” perché “l’indagato non risultava più ricoprire il suo incarico di Direttore Generale dell’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, da cui era stato rimosso a seguito del meccanismo dello spoils system per le determinazioni assunte dal nuovo governo”.

Ma, sostiene il gip, “questi motivi vanno rivisti essendo emerso che” l’indagato ora ricopre un altro incarico, “altrettanto rilevante e prestigioso, essendo egli divenuto Assessore nella Giunta della Regione Calabria con una molteplicità di deleghe di assoluto rilievo” che compartano anche la “gestione delle risorse dei soldi legati alla attuazione del Pnrr per la Regione Calabria”.