Modena City Ramblers in concerto a Sinagra

I Modena City Ramblers suoneranno l’11 agosto (ore 21) a Sinagra, in via Umberto Corica; l’evento è ad ingresso gratuito. Dopo le oltre 80 date in cui ha portato in giro per i palchi di tutta Italia il sound del sedicesimo album Mani come rami, ai piedi radici (2017, Modena City Records), la band emiliana ha annunciato dunque le prime date del Sulla strada, controvento Tour, una lunga serie di appuntamenti live in cui lo storico gruppo folk proporrà alcuni brani estratti dall’ultimo album, alternati ad alcuni grandi classici del passato.