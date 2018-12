Autostrade. La Caronte installa sensori per la rilevazione dei flussi viari

MESSINA - E’ stato avviato il cantiere per la istallazione di sensori per la rilevazione dei flussi viari nelle due autostrade verso gli imbarcaderi dei traghetti e le possibili code che potrebbero verificarsi nelle barriere di esazione. La iniziativa è frutto di un <Protocollo di collaborazione> fra Società Caronte & Tourist spa, CAS ed ANAS sottoscritto lo scorso 13 dicembre, per l’esercizio del flusso della viabilità.

I lavori si concluderanno il prossimo 31 marzo 2019. La spesa è sostenuta dalla Caronte & Tourist.

Per potere eseguire gli interventi – ripartiti in 2 giorni per ogni cantiere – sarà necessario chiudere di volta in volta le corsie di emergenza, marcia o sorpasso. Viabilità con limiti di velocità e divieto di sorpasso. In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.

Inoltre, per accertamenti tecnici (controlli strutturali e di monitoraggio) dei due Viadotti Buzza – posti in entrambe le direzioni di marcia (lato mare per PA, e lato monte per ME) della tratta, in corrispondenza geografica del comune di Caronia - è stata disposta la provvisoria chiusura della corsia di sorpasso fino alla ultimazione degli accertamenti tecnici.

Gli utenti – in entrambe le direzioni di marcia – dovranno utilizzare un temporaneo restringimento di carreggiata appositamente realizzato. Viabilità con limiti di velocità e divieto di sorpasso. In loco apposita cartellonistica con indicazione lavori e deviazioni.