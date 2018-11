Mondello: "Tra dieci giorni via ai lavori anti erosione a Galati"

Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello ha effettuato oggi pomeriggio un sopralluogo nelle aree di cantiere del porto di Tremestieri, alla presenza dei responsabili della ditta appaltatrice Co.Ed.Mar e della direzione dei lavori. Si è proceduto ad una ricognizione delle aree e si è discusso del cronoprogramma dei lavori che a stretto giro sarà consegnato dalla ditta al rup Vito Leotta.

Subito dopo Mondello è salito sulla pilotina della Polizia municipale, che si occupa di protezione civile, del salvataggio in mare e della vigilanza. “Ho avuto il piacere – ha sottolineato il vicesindaco – di incontrare due uomini che amano ciò che fanno e per questo li ringrazio: gli ispettori capo Domenico Bonanno e Nicola Barbera (nella foto, ndr). Si è proceduto con i sopralluoghi ed è stata effettuata una verifica dei lavori di messa in sicurezza del tratto di costa di Galati, interessato nei giorni scorsi da una forte mareggiata. Attraverso la pilotina è stato possibile avere un diverso punto di vista, si è appurato che si sta svolgendo un egregio lavoro, diretto dall’ing. Armando Mellini".

Ma sono ancora interventi tampone, in attesa "della continuazione della barriera già realizzata (nei prossimi dieci/quindici giorni) e del completamento dell’iter tecnico amministrativo del progetto più ampio, che prevede la realizzazione di pennelli in mare e il ripascimento dell’intero tratto costiero”.