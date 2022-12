Morto il Papa emerito Benedetto XVI: l'invito alla preghiera dell'Arcidiocesi al suono delle campane - Tempostretto

Joseph Ratzinger si è spento alle 9.34 di oggi all'età di 95 anni. Don Giovanni Sturiale: "Ci uniamo alla preghiera della Chiesa"

Si è spento all’età di 95 anni il Papa emerito Benedetto XVI. Dopo l’aggravamento delle ultime ore, Joseph Ratzinger è deceduto alle 9.34 nella dimora che lo ha ospitato da quando, nel 2013, ha lasciato il ruolo di Pontefice, il monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. A comunicarlo è stato il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni: “Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano”.

Il direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali dell’arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela, don Giovanni Sturiale, ha diramato una breve nota invitando i fedeli alla preghiera: “Appresa la notizia della morte del Papa Emerito Benedetto XVI, ci uniamo alla preghiera che da tutta la Chiesa si eleva in suffragio della sua anima. Grati al Signore per il dono del suo ministero, invitiamo i fedeli alla preghiera con il suono delle campane”.