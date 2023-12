Movida violenta a Messina, scagionato Samuele Panarello per per la rissa con coltellate - Tempostretto

La rissa in via Garibaldi a gennaio 2022, in un locale strapieno di giovani

MESSINA – I giudici gli hanno creduto: Samuele Panarello non è l’autore del tentato omicidio del 24enne e del ferimento di un ventenne, avvenuto a in pieno centro a fine gennaio 2022. Il ventenne è stato assolto “per non aver commesso il fatto”, come invocato dal suo difensore, l’avvocato Giuseppe Bonavita. Lo stesso Pubblico ministero che rappresenta l’Accusa, dopo aver ascoltato i testimoni e aver approfondito gli accertamenti, aveva invocato l’assoluzione.

Panarello aveva 19 anni quando è stato arrestato: ha sempre negato di aver afferrato il coltello per ferire in maniera gravissima il ragazzo, durante la lite scoppiata mentre trascorrevano la serata in una piazzetta di via Garibaldi. “Non sono stato io – ha detto grosso modo – guardate meglio le immagini di video sorveglianza”.



Perché era stato arrestato

A Panarello gli investigatori erano arrivati sulla scorta del racconto della vittima al suo amico in ospedale, con la descrizione precisa del feritore, le dichiarazioni di lui e della sua amica, lievemente ferita anche lei, e una lama rinvenuta a casa sua, insieme all’analisi delle conversazioni intercettate nell’ambiente del giovane.

L’avvertimento e i progetti di vendetta

Intercettazioni che raccontano di due mesi drammatici, per Panarello. L’esito di quella notte di movida violenta in centro, infatti, ha rischiato di costargli molto più cara del carcere. La criminalità di Giostra, hanno ricostruito gli inquirenti, mirava a fargliela pagare, prendendo di mira anche il fratello, tanto che pochi giorni dopo qualcuno ha sparato contro la finestra dell’appartamento della nonna di entrambi, dove vivono anche i ragazzi.