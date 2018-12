10 dicembre 2018

MESSINA - Nell’ambito del “Natale in Biblioteca”, giovedì 13, dalle ore 16.30, al Palacultura, si svolgerà un laboratorio creativo organizzato dalla sezione ragazzi della Biblioteca comunale Tommaso Cannizzaro, rivolto a bambini dagli 8 ai 10 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione via e-mail indirizzata a biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it o sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/bibliotecacomunale.tommasocannizzaro/ .