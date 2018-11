“Natale messinese: tra presepe e tradizioni popolari”: come partecipare

La Biblioteca comunale “Tommaso Cannizaro” ha promosso l’evento “Il Natale messinese: tra presepe e tradizioni popolari”, in programma dal 18 al 21 dicembre, finalizzato all’allestimento di un’esposizione di presepi tradizionali.

Pertanto, gli artisti messinesi o i cittadini in possesso di tali manufatti che intendono partecipare alla mostra potranno far pervenire la loro adesione entro e non oltre il 3 dicembre prossimo, all’indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it.

Gli interessati dovranno indicare nella richiesta, i dati anagrafici, le dimensioni, il materiale di realizzazione e le foto dell'elaborato da esporre. Per ogni partecipante saranno accettate fino a due proposte e successivamente verrà effettuata da parte dell’Amministrazione comunale una selezione dei presepi ritenuti più pregevoli e significativi della tradizione partenopea o quelli più interessanti e innovativi. Successivamente sulla base dei manufatti selezionati, i rispettivi possessori saranno convocati per un incontro organizzativo necessario per l’allestimento della mostra nei locali della Biblioteca “Tommaso Cannizzaro”.