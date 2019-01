“Un Natale di Stelle”. Il 6 Gennaio il Concerto del Coro Enarmonia

Il 6 gennaio, alle ore 19:00, presso la Basilica Santuario di Sant’Antonio si terrà il Concerto del Coro Enarmonia “Un Natale di Stelle”. Il coro “Enarmonia”, formato da 70 cantori dai 6 ai 13 anni, nasce 16 anni fa, sotto la Direzione del Maestro Costantino Lauria, all’interno del Progetto Intercultura della Direzione Didattica “Principe di Piemonte”, oggi accorpata all’Istituto Comprensivo “Enzo Drago”, diretto dalla Prof.ssa Giusy Scolaro.

“La nascita di Gesù – si legge in un comunicato - è un dono speciale per noi tutti, un dono carico dell’amore e della pienezza che Dio ci ha concesso mandando suo figlio sulla terra. Quella notte, di oltre duemila anni fa, era illuminata da migliaia di piccole luci dai riflessi argentei che hanno guidato il mondo intero verso il più grande miracolo. Se adesso insieme solleviamo lo sguardo verso il cielo forse riusciremo a contemplare quelle Stelle che furono la scia per pastori, contadini e Re Magi. E quelle stelle saranno rese in musica dai piccoli cantori del Coro Enarmonia”.