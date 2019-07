Nel reggino scoperta un'altra piantagione di canapa indiana - Tempostretto

L'operazione segue quella portata a termine nei giorni scorsi.

I carabinieri della Compagnia di Taurianova, supportati dai colleghi Cacciatori di Vibo Valentia, dopo quella dei giorni scorsi, hanno scoperto una nuova piantagione di canapa indiana di circa 100 piante, in pieno stato vegetativo.

La piantagione si trovava in località Torrente Serra, frazione di Cittanova (RC) ed era alimentata dal corso d’acqua di un torrente li vicino. Il corso d’acqua era stato deviato verso alcune cisterne per consentire l’irrigazione in modo automatico della piantagione.

I militari dopo aver refertato una piccola campionatura, hanno distrutto le piante rinvenute.

Dario Rondinella