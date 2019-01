Neve. Chiusa la strada da Musolino a Dinnammare

3 gennaio 2019

MESSINA - A causa dell’abbondante nevicata che ha interessato la Strada provinciale 50 bis di Dinnammare, la Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Messina ha disposto, con ordinanza numero 1 del 3 gennaio 2019, la chiusura temporanea della strada dal km 2+00 in località Musolino fino al Santuario di Dinnammare.

Il transito sino a Musolino sarà consentito ai mezzi muniti di catene da neve o di pneumatici invernali, così come regolamentato dall'Ordinanza 43/2013 del 28 novembre 2013. Apposita segnaletica locale di chiusura al transito è stata posizionata in loco e tale chiusura viene presidiata da personale dell’Ente.

I mezzi spazzaneve sono in azione, in provincia di Messina, sulla strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” dal km 3,000 al km 33,000, tra Floresta e Ucria, e sulla strada statale 289 “Di Cesarò” dal km 15,000 al km 52,500, tra Cesarò e San Fratello.

Spazzaneve in azione anche sulla statale 117 “Centrale Sicula”, tra Reitano (ME) e Nicosia (EN), sulla statale 118 “Corleonese Agrigentina” tra S. Stefano di Quisquina e Alessandria della Rocca, nell’agrigentino, sulla statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, tra Polizzi Generosa (PA) e Cesarò (ME).