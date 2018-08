Niente acqua a Gesso. Lavori in corso per sostituire una tubazione rotta

A causa della rottura di una tubazione di distribuzione, nella via Onofrio Gabriele di Gesso, sono in corso i lavori di sostituzione di tutta la linea. In casi come questo non è possibile garantire che l'acqua in distribuzione sia idonea per l'uso umano. Giovedì sarà effettuata una diffusa campionatura per le analisi dell'acqua, ma per un principio di cautela si sconsiglia di utilizzare l'acqua sino al completamento dei lavori. Il rientro nei parametri di legge, con il conseguente ritorno alla normalità, è atteso entro pochi giorni. Nel frattempo sarà garantito il presidio di una autobotte nella piazza di Gesso, per la distribuzione di acqua potabile.