Notte d'arte il 15 e 16 settembre: talento e capacità artistiche in mostra

Le migliori capacità artistiche e professionali di Messina daranno vita il 15 e 16 settembre all'Evento “Notte d’Arte". Il progetto è ideato e organizzato dall’Associazione Culturale “Impronte Messina" presieduta da Marisa Arena. La manifestazione è mirata a promuovere e valorizzare l'attività di numerose "Onlus" che si occupano di fornire importanti risposte sul territorio operando in vari ambiti sociali.

L'evento si svolgerà nelle più suggestive e prestigiose location di Messina: Palazzo Zanca, Galleria Vittorio Emanuele, Camera di Commercio, Palazzo dei Leoni, piazza Antonello, piazza Unione Europea, Piazza Duomo.

Le esposizioni collettive di pittura, scultura, fotografia ed artigianato d’eccellenza resteranno aperte al pubblico durante l’intera durata della manifestazione, si alterneranno invece esibizioni artistiche, workshop e stage.

L'obiettivo di "Notte D'arte" è sensibilizzare i cittadini ai problemi esposti dalle varie Onlus di Messina, promuovere le Associazioni e le attività delle stesse, raccogliere i fondi necessari per finanziare i loro progetti di utilità sociale. Valorizzare l’Arte come mezzo di aggregazione, scambio e confronto.

Tra i punti informativi che saranno allestiti quelli delle associazioni CCSVIsclerosi Multipla Sicilia, Soccorriamoli Messina onlus, Fasted Messina.

“Notte d’Arte” è una manifestazione senza scopi commerciali, rivolta a tutti i cittadini. Gli ingressi e le partecipazioni a tutti gli eventi saranno gratuiti. Madrina della manifestazione sarà l'attrice e presentatrice Daniela Conti