Nulla est Caritas sine Iustitia, incontro in Seminario su Diritto canonico nella vita della Chiesa

Venerdì 12 ottobre, alle 17, nell’Auditorium “mons. Giuseppe Sciglio” del Seminario Arcivescovile “S. Pio X” di Messina si svolgerà un incontro dal titolo Nulla est Caritas sine Iustitia, sulla funzione del Diritto canonico nella vita della Chiesa e la sua relazione con l’esercizio della carità pastorale. L’incontro sarà tenuto da Rinaldo Bertolino, professore emerito di Diritto Canonico e già rettore dell’Università degli Studi di Torino.

Il dibattito riguarda il non semplice equilibrio tra giustizia e carità, in riferimento al fatto che, come affermava Benedetto XVI, «il diritto è condizione dell’amore» (Lettera ai Seminaristi, 18.10.10) e che, come ricorda papa Francesco, «la misericordia non esclude la giustizia e la verità, ma anzitutto dobbiamo dire che la misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio» (Esortaz. Amoris Laetitia, 311).

L’incontro è organizzato dalla Biblioteca Painiana del Seminario Arcivescovile “S. Pio X” in collaborazione con il Gruppo Cultura del seminario stesso. Sarà introdotto da don Alessandro Lo Nardo, Rettore del Seminario Arcivescovile “S. Pio X” e Direttore della Biblioteca Painiana, e moderato dal seminarista Salvatore Arcoraci, responsabile del Gruppo cultura del Seminario Arcivescovile “S. Pio X” di Messina. In tale occasione, saranno esposti anche alcuni codici di Decretali di fine XV secolo custodite nella Biblioteca Painiana.