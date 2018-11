Nuova allerta arancione fino alla mezzanotte del 3 novembre

Dalle 16 di oggi (2 novembre) fino alla mezzanotte di domani (sabato 3 novembre) è di nuovo allerta arancione, anche a Messina (le Norme di Comportamento di auto protezione per rischio alluvioni e frane sono visionabili

presso il sito ufficiale internet del Comune di Messina – servizio Protezione civile).

La sala operativa della Protezione civile regionale ha comunicato che sono previste precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e versanti meridionali centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati; da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto della Sicilia con quantitativi cumulati generalmente moderati, più rilevanti sui versanti ionici della Sicilia nord-orientale.

Venti tendenti a forti sud-orientali sulla Sicilia, specie versanti meridionali e zona dello Stretto di Messina. Mari tendenti a molto mossi, localmente, lo Ionio ed il Tirreno meridionale.

Al momento, per quanto riguarda Messina non è prevista alcuna interruzione delle attività. Se necessario seguiranno messaggi del sistema ALERT SYSTEM ed INFO SMS. Tale segnalazione rientra nelle attività di prevenzione ed informazione, nel territorio comunale, della popolazione per una maggiore consapevolezza degli eventuali rischi. Si raccomanda comunque di non sostare nei piani seminterrati e bassi degli edifici, nei sottopassi e di non transitare o sostare nelle zone facilmente allagabili o nei torrenti e negli impluvi.