Nuova luce per Messina: al via lavori nella IV, V e VI circoscrizione

L'ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica interesserà il Centro, la zona nord e i villaggi

MESSINA – Al via il nuovo vasto programma di ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Messina, denominato “Intervento C” (Circoscrizioni IV, V e VI), finanziato nell’ambito del PON Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il progetto interesserà 13 aree dal Centro città alla Zona Nord e i villaggi, con interventi che vanno dal restauro dei pali storici della Passeggiata a Mare alla creazione di nuovi impianti.

L’appalto per l’esecuzione dei lavori è stato formalmente aggiudicato alla ditta CO.ANT. S.R.L. di Mussomeli (CL), che ha presentato un’offerta con un ribasso del 32,16 per cento.

Le opere hanno l’obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, efficientamento energetico e sicurezza urbana. Il progetto prevede in primo luogo la riqualificazione storica e funzionale di aree di pregio, come la Passeggiata a Mare, dove i pali storici in ghisa saranno sottoposti a un restauro filologico (sabbiatura, trattamento protettivo e verniciatura), con la trasformazione a LED dei corpi illuminanti. Contestualmente, si interverrà per garantire la sicurezza e la continuità illuminotecnica su percorsi pedonali essenziali quali le scalinate di collegamento tra la zona bassa e la circonvallazione (tra cui Cameola, D’Aragona, D’Amore e Rando), e su assi viari chiave come Contrada Scoppo, Via Pio La Torre, Vico del Marò e Salita Calafato.

Infine, il piano mira a estendere la rete in aree non illuminate o scarsamente servite, tra cui la litoranea nord in località Vaccarelle, la Rotatoria T. Martinez e i nuclei abitativi dei villaggi, come Via G. Ungaretti a Serri, Via Cicarra a Castanea, Via Catalfamo e Via E. Ciccotti, per offrire servizi essenziali e maggiore sicurezza ai residenti dei relativi quartieri. Tutti i lavori prevedono l’installazione di tecnologia LED di ultima generazione, che garantirà un significativo abbattimento dei consumi energetici, una riduzione dei costi di gestione e una maggiore qualità dell’illuminazione sul territorio comunale. L’appalto completa gli interventi programmati e finanziati con il PON METRO PLUS 2021-2017 per € 1.200.000,00. Proseguirà, invece, la programmazione degli interventi relativi al miglioramento e all’ampliamento degli impianti di pubblica illuminazione che vedrà andare in gara altri due appalti entro la fine 2025.