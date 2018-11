Le nuove opportunità per piccole e medie imprese: il convegno di Fenimprese

Finanziamenti, digitalizzazione e reti per le imprese sono le nuove opportunità imprenditoriali di cui si parlerà sabato 24 novembre alle ore 9,30, presso il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, al convegno organizzato da Fenimprese Messina, l’ente datoriale a sostegno delle PMI.

Nel corso della mattinata saranno forniti diversi strumenti spendibili dalle aziende per il proprio sviluppo all’interno di una società sempre più digitale e tecnologica.

Aprirà i lavori con le “Reti di Imprese” il Presidente Provinciale, il dottor Orlando Omodei: «Fenimprese Messina è orgogliosa di organizzare, insieme ai suoi professionisti, un evento che fornisce risposte concrete per risollevare le attività messinesi sempre più schiacciate dalla crisi economica – dichiara - Insieme ai presidenti di categoria vogliamo prendere in carico le imprese in modo efficace e tempestivo offrendo servizi performanti come l’accesso al credito, la sicurezza sui luoghi di lavoro ed una solida e incisiva politica sindacale».

Seguirà l’intervento del Direttore di Fenimprese Messina Claudio D’Audino, consulente aziendale e finanziario, sul tema della “Cultura D’Impresa”

Al convegno, moderato da Grazia Di Mauro, sarà presente il commercialista e consulente marketing Stelvio Runciil quale si occuperà della “Digitalizzazione delle Imprese” presentando un sistema di pagamento alternativo all’euro, secondo la teoria che le monete digitali e complementari andranno a sostituire la moneta corrente dando diversi vantaggi sia al consumatore che alle imprese. Maria Lorena Todaro e Daniela Todaro, dopo una breve panoramica sui finanziamenti dedicati alle PMI, parleranno di “Resto al Sud”, la misura finanziaria operativa dal gennaio del 2018 che vedrà dei cambiamenti con il nuovo anno, esemplificati dalle dottoresse commercialiste.

L’evento è aperto al pubblico e saranno rilasciati gli attestati di partecipazione