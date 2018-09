Oggi alle 18 il comizio di De Luca: DIRETTA VIDEO su Tempostretto

Alle 18 in piazza Municipio il sindaco terrà il suo intervento "di inizio o fine mandato", ancora non è dato sapere. Nel corso del comizio De Luca illustrerà la relazione dei primi mesi di mandato suo e dei singoli assessori anche attraverso grafici e slide. Dopo l'annuncio delle dimissioni, sia pure "revocabili" come ha chiarito successivamente, i riflettori sono tutti puntati su quanto dichiarerà stasera. TEMPOSTRETTO SEGUIRA' IN DIRETTA VIDEO, SIA SU FACEBOOK CHE IN HOMEPAGE, L'INTERO COMIZIO, SIN DALLE 18