Oggi si svolgerà la processione di trasferimento del busto reliquario di Sant’Annibale dalla chiesa di San Giuliano alla chiesa di San Giovanni di Malta. Presidiato dal Corpo di Polizia municipale, il corteo religioso si snoderà, con partenza alle ore 17 dalla chiesa di San Giuliano, lungo la carreggiata lato mare di via Garibaldi, sino a piazza Juvara, e nella carreggiata lato monte con successiva immissione in via San Giovanni di Malta, con arrivo in chiesa entro le 19,30.