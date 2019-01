Da oggi, al Palacultura, la mostra dei terremoti d'Italia

8 gennaio 2019

MESSINA - Si è svolto al Palacultura il corso di formazione rivolto ai volontari della Protezione Civile per la gestione della “Mostra dei terremoti d’Italia” del dipartimento nazionale di Protezione Civile, ospitata dal Palacultura a partire da oggi, martedì 8, sino a domenica 27. Durante la rassegna, che potrà essere visitata anche dagli studenti delle scuole che si prenoteranno, sarà allestito inoltre il gazebo della campagna di prevenzione “Io non rischio” con il contributo delle associazioni Nucleo Diocesano, Castel Gonzaga, Mari e Monti 2004, Accir e Guardia Costiera Volontaria. La mostra, curata dai volontari dell’Associazione Universitaria Lares Italia, sarà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30; il sabato, dalle 9 alle 12.30; chiusa il sabato pomeriggio e la domenica, salvo prenotazioni per gruppi di visitatori.