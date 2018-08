Oggi, venerdì 10, alle ore 18, si svolgerà la tradizionale “Passeggiata dei Giganti Mata e Grifone”, che dal deposito di via Catania saranno trasferiti a Camaro Superiore, in piazza Fazio, percorrendo via Catania, in senso contrario rispetto al normale transito, viale Europa, Camaro Superiore e piazza Fazio.