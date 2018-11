1 novembre 2018

MESSINA - "Si informa,la gentile utenza che oggi 01/11/2018 in occasione della festività di Ognissanti le vetture tranviarie saranno in esercizio tutta la giornata , con frequenza 15 minuti". E' la breve testuale nota apparsa stamani sul sito dell'Atm per comunicare, in evidente ritardo, che oggi il tram è in servizio anche se è una giornata festiva. Fino a ieri nessuno lo sapeva.