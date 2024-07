Omicidi di mafia, al processo Inganno scoppia il “caso Marchetta”

L'ex architetto oggi avvocato non può difendere il boss "dissociato" Sam Di Salvo. "Schermaglie" in aula con l'avvocato Repici

Messina – Era nell’aria le schermaglie tra legali, all’udienza preliminare dell’operazione Inganno, l’inchiesta sui 13 omicidi di mafia a Barcellona i cui retroscena sono stati svelati dopo anni grazie alle dichiarazioni dei pentiti e dei boss “dissociati”.

I 13 omicidi di mafia

Puntuali la “baruffa” è arrivata nel corso dell’udienza di stamane davanti alla GUP Arianna Raffa, chiamata a vagliare la richiesta di giudizio per i 9 indagati formulata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e i sostituti Fabrizio Monaco e Francesco Massara, magistrati della Direzione distrettuale antimafia ormai profondi conoscitori delle dinamiche mafiose della provincia messinese.

L’eccezione dell’avvocato Repici

A sollevare la questione è stato l’avvocato Fabio Repici, difensore del pentito Salvatore Micale, che ha puntato il dito contro Maurizio Marchetta, co difensore insieme all’avvocato Tindaro Celi di Sam Di Salvo, il colletto bianco per eccellenza die barcellonesi. Un passato da architetto accanto al fratello e padre costruttori, cimentatosi come consigliere comunale, diventando presidente del consiglio a Barcellona nelle file della destra, finito sotto i riflettori degli investigatori proprio per i suoi stretti rapporti con Di Salvo, negli anni in cui la Procura di Messina ha acceso i riflettori sui “colletti bianchi” del Longano.

L’architetto Marchetta dichiarante

Nel 2009 Marchetta diventa dichiarante e rilascia alla Squadra Mobile diversi verbali contro Carmelo D’Amico e altri, confermando le estorsioni del clan ai cantieri della zona e la tangente del 3% su tutti i lavori che i costruttori dovevano versare alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. L’operazione Sistema, nata dalle sue rivelazioni, ha retto solo in parte nei successivi gradi di giudizio e anche le sorti processuali del “pentito” Marchetta sono state altalenanti.

La terza vita come avvocato

Oggi Maurizio Marchetta ha cambiato prospettiva professionale e opera come avvocato, iscritto all’Ordine di Milano, ed è tra i difensori di Di Salvo protagonista della clamorosa “dissociazione” da Cosa Nostra barcellonese.

Marchetta avvocato incompatibile

L’avvocato Repici ha sollevato una eccezione preliminare sulla incompatibilità di Marchetta come difensore di Di Salvo sulla base di un verdetto di condanna per concorso esterno in associazione mafiosa dello stesso Marchetta, giudicato sodale di Di Salvo, per fatti peraltro relativi allo stesso periodo degli omicidi contestati dalla Procura con l’operazione Inganno. Una eccezione che la giudice Arianna Raffa ha considerato fondata. “Estromesso” l’avvocato Marchetta dalla difesa, quindi, l’udienza è andata avanti.

Scontri tra le parti del processo

Non è la prima volta che Marchetta e Repici si trovano su posizioni opposte: in passato si sono trovati da un lato Marchetta come accusatore del boss di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo “Melo” Bisognano, dall’altro Repici come legale del fronte anti mafia che ha a lungo assistito direttamente o indirettamente Bisognano nel processo verso il pentimento. Entrambi, Marchetta e Bisognano, sono stati sconfessati dai giudici su alcune vicende, ritenuti cioè non sempre credibili.

Archiviate le questioni preliminari, dopo le richieste di abbreviato da parte degli imputati il processo è stato rinviato al prossimo 20 novembre per la requisitoria della Procura. Tante le parti civili ammesse, tra loro soprattutto i familiari delle 13 vittime degli omicidi.