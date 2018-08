Terzo Livello, coinvolti pure De Almagro e gl imprenditori Fiorino e Bommarito

Associazione a delinquere, abuso d'ufficio, atti contrari a doveri ufficio e violazione dei doveri di imparzialità nei confronti della pubblica amministrazione. Sono le accuse nei confronti dell'ex presidente del Consiglio comunale, Emilia Barrile, ai domiciliari nell'ambito dell'operazione Terzo Livello. Avrebbe fatto pressioni su dirigenti e funzionari comunali per aiutare alcuni imprenditori e gestito, tramite prestanomi, due cooperative, la Peloritana Servizi e la Universo Ambiente, e altri servizi di ristorazione e fornitura steward, grazie all'amicizia con uno dei coinvolti in un blitz antimafia.

Ma ci sono anche altri nomi eccellenti, proprio tra gli imprenditori. Su tutti Antonio Fiorino, che avrebbe avuto favori dalla Barrile rispetto ad altri concorrenti, Sergio Bommarito, della Fire, il costruttore milazzese Vincenzo Pergolizzi e le sue due figlie, Sonia e Stefania Pergolizzi. Poi il dirigente del Comune di Milazzo, Francesco Clemente, i funzionari di alcune società partecipate del Comune di Messina, tra cui il direttore generale dell'Atm, Daniele De Almagro.

Dall'ordinanza del gip emerge che la Barrile avrebbe sfruttato il proprio ruolo per fare pressioni al Comune a favore di alcuni imprenditori, in cambio di un ritorno elettorale e di assunzioni di persone a lei vicine in queste attività.