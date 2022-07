Operazione Nebrodi, ecco tutte le richieste dell'Accusa: 99 condanne - Tempostretto

I magistrati hanno chiesto che tutti gli imputati vengano condannati. Tra loro boss storici, operatori di Caf, l'ex sindaco di Tortorici

MESSINA- Non fa sconti la Direzione distrettuale antimafia di Messina alla fine del processo Nebrodi sulla mafia dei pascoli. Per tutti gli imputati alla sbarra, 99, sono richieste di condanna che vanno dai 2 ai 30 anni carcere. Di seguito l’elenco con i nomi, tra parentesi le età e a seguire le condanne sollecitate dai Pubblici Ministeri Vito Di Giorgio, Fabrizio Monaco, Antonio Carchietti e Francesco Lo Gerfo al Tribunale di Patti (presidente Scavuzzo) che ha calendarizzato le prossime udienze per sentire i difensori, fino a metà settembre prossimo. Dove non diversamente indicato, la residenza deve intendersi Tortorici. Sono poco meno di mille anni di carcere complessivamente intesi.

ARCODIA Laura (32 anni di Maniace): 3 anni e un mese di reclusione

ARMELI Sebastiano (55, Tortorici): 10 anni e 4 mesi

ARMELI Giuseppe (39): 12 anni

ARMELI MOCCIA Giuseppe (38): 11 anni e 10 mesi

ARMELI MOCCIA Rita, (46): 14 anni e 10 mesi

ARMELI MOCCIA Salvatore (40): 4 anni e 7 mesi

BARBAGIOVANNI Calogero (29) 14 anni e 2 mesi di reclusione

BONTEMPO Alessio (34): 2 anni

BONTEMPO Gino (54) 15 anni e mezzo

BONTEMPO Giovanni (Adrano, 38): 2 anni

BONTEMPO Giuseppe (31) 2 anni e 4 mesi

BONTEMPO Lucrezia (36): 2 anni e 2 mesi

BONTEMPO Salvatore (Biancavilla, 44): 14 anni e 4 mesi

BONTEMPO Sebastiano “u biondino”: 30 anni, in continuazione con le precedenti condanne BONTEMPO SCAVO Sebastiano: 3 anni

CALA’ CAMPANA Sebastiana (67): 2 anni e 2 mesi

CALA’ LESINA Salvatore “moccia” (50): 18 anni

CALABRESE Maria Chiara, (29, Capizzi): 5

CALCO’ LABRUZZO Gino (63): 15 anni di reclusione

CALI’ Antonino (Leonforte, 27) 3 anni e 3 mesi

CAPUTO Andrea (54) 8 anni e 4 mesi

CAPUTO Antonio (Cesarò, 55: 12 anni e 7 mesi di reclusione

CARCIONE Arturo (Rocca di Caprileone, 68): assoluzione parziale, 5 anni.

CARCIONE Giuseppe (Messina): 4 anni e mezzo

COCI Jessica (Centuripe, 31): 5

COCI Carolina (28) 11 anni e un mese

COCI Domenico (30)– 15 anni di reclusione

COCI Rosaria (66), 12 anni e 2 mesi

COCI Sebastiano (61) 13 anni e 2 mesi

CONTI MICA Denise (31): 2 anni di reclusione

CONTI MICA Sebastiano “U belloccio” (52): 30 anni, in continuazione

CONTI PASQUARELLO Giusi (39) 3 anni e 7 mesi

CONTI TAGUALI Ivan: assoluzione parziale, 14anni

COSTANTINI Massimo (Sondrio, 65): 8 anni e 2 mesi

COSTANZO ZAMMATARO Antonina (57): 3 anni e 9 mesi

COSTANZO ZAMMATARO Claudia (34): 2 anni

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe (72): 2 anni e 2 mesi

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “u carretta” (40, Biancavilla): 20

COSTANZO ZAMMATARO Giuseppe “rummuluni” (37, Biancavilla): 13 anni

COSTANZO ZAMMATARO Loretta (47): 2 anni e 4 mesi

COSTANZO ZAMMATARO Romina (42): 2 anni

COSTANZO ZAMMATARO Valentina (37): 3 anni

CRASCI’ Barbara (39): 3 anni e 9 mesi

CRASCI’ Katia (43, Rocca di Caprileone): 10 anni e 8 mesi

CRASCI’ Lucio Attilio Rosario (classe ’58) 13 anni e 9 mesi

CRASCI’ Salvatore Antonino (classe ’53): 3 anni e 4 mesi

CRASCI’ Sebastiano (42): 13 anni e 2 mesi

CRAXI’ Sebastiano (46): 20 anni e 7 mesi

CRIMI Sara Maria (60): 2 anni di reclusione

DELL’ALBANI Salvatore (30, Caltagirone): 5 anni e 3 mesi

DESTRO MIGNINO Santo (classe ’88, Sant’Agata Militello): 13 anni di reclusione

DESTRO MIGNINO Sebastiano (62): assoluzione parziale, 11 anni

DI BELLA Pietro (39, Enna): 2 anni di reclusione

DI MARCO Marinella (47, San Teodoro): 12 anni

DI STEFANO Maurizio (31, Caltagirone): 3 anni e 2 mesi

FARANDA Antonino (classe ’41): 14 anni e 2 mesi

FARANDA Aurelio Salvatore (50, Caltagirone): assoluzione parziale, 30 anni

FARANDA Davide (39): 12 anni

FARANDA Emanuele Antonino (43): 13 anni e mesi 8 di reclusione

FARANDA Gaetano (52): 18 anni e 8 mesi di reclusione

FARANDA Gianluca (39): anni 13 di reclusione

FARANDA Massimo Giuseppe (49): 24 anni e 9 mesi di reclusione

FARANDA Rosa Maria (28) 11 anni e 10 mesi

FERRERA Giuseppe (39, Caltagirone): 10 anni e mezzo

FLORIDIA Innocenzo (43, Caltagirone): anni 10 di reclusione

FOTI Valentina (28, Acquedolci) 2 anni

GALATI GIORDANO Vincenzo (classe ’58): 4 anni e euro 30 mila di multa

GALATI GIORDANO Vincenzo “lupin” (53): 30 anni, in continuazione

GALATI MASSARO Santo (31, Centuripe): 2 anni e 10 mesi

GALATI PRICCHIA Daniele (21): 2 anni e 3 mesi

GALATI SARDO Emanuele (40): 12 anni e 9 mesi

GLIOZZO Giuseppina (31, Cesarò), assoluzione parziale, 5 anni

GULINO Mario (53, S. Piero Patti): 6 anni

HILA Alfred (31, Torrenova): – 10 anni di reclusione

LINARES Roberta (39, Augusta) 5 anni e 3 mesi

LOMBARDO FACCIALE Pietro (classe ’55): 11 anni e 9 mesi

LUPICA SPAGNOLO Francesca, (’64): 10 anni e 7 mesi

LUPICA SPAGNOLO Rosa Maria (60): 11 anni

MANCUSO CATARINELLA Jessica (31, Capizzi) 2 anni

MANCUSO Cristoforo Fabio (59, Acicastello): 5 anni e 3 mesi

MARINO Agostino Antonino (60): 16 anni di reclusione

MARINO Rosario (30): 14 anni di reclusione

MILITELLO Alessandro Giuseppe (49, Troina): 2 anni

NATOLI Giuseppe (classe ’66, Tusa): 12 anni e 7 mesi

PATERNITI BARBINO Antonino Angelo (70): 9 anni e 2 mesi

PIRRIATORE Massimo (44, Maniace): – 5 anni di reclusione ed euro 2.000,00.- di multa

PRUITI Elena (40): 12 anni di reclusione

PROTOPAPA Francesco (30): 15 anni di reclusione

REALE Angelamaria (38, Messina): 2 anni

RIZZO SCACCIA Danilo (40, Maniace): 5 anni di reclusione ed euro 2 mila di multa

SCINARDO TENGHI Giuseppe (38, Capizzi) 12 anni e mezzo

SCINARDO Giuseppina (49, Capizzi: 3 anni e 3 mesi

SCINARDO TENGHI Elisabetta (45, Capizzi): 1 anno e 8 mesi

SPASARO Angelica Giusy (26): 10 anni e 6 mesi

SPASARO Giuseppe Natale (classe ’55, Galati Mamertino): 10 anni e 4 mesi

STRANGIO Antonia (38, Capo d’Orlando): 11 anni e mesi 7 di reclusione

TALAMO Mirko (35): 2 anni e 8 mesi di reclusione

TERRANOVA Salvatore (classe ’93, Nicolosi): 10 anni di reclusione

VECCHIO Giovanni (classe ’58, San Giovanni La Punta): 10 anni e 3 mesi

ZINGALES Carmelin (classe ’74, Capri Leone) 10 anni di reclusione

Articoli correlati