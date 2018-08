Orari e rientri dei comunali, Cisl Fp: "De Luca non banalizzi con un post Fb"

«Una norma c’è, prevista nel contratto nazionale di lavoro e dalla legislazione nazionale. Non si può banalizzare con un post sui social network». Così Gigi Caracausi, reggente della Cisl Fp Messina, su quella che definisce «iniziativa referendaria del sindaco Cateno De Luca, da cui dissentire, pur nello spirito di massima collaborazione con cui ha sempre operato questa organizzazione sindacale».

Per la Cisl Funzione Pubblica l’argomento deve essere trattato in maniera approfondita e nelle sedi opportune. «Siamo disponibili immediatamente ad un incontro e rinnoviamo l’invito al Sindaco ad utilizzare i canali ufficiali nelle trattazioni di argomentazioni attinenti il personale comunale – aggiunge Caracausi - Il modus operandi sino ad ora utilizzato ha destato solo malcontento tra i dipendenti e fomentato rancori ed odi in città verso quei lavoratori che sono il vero motore dell’intera macchina amministrativa. Consapevoli che qualcosa nella gestione di Palazzo Zanca deve cambiare chiediamo che questo cambiamento venga fatto nel rispetto prima umano e poi professionale di tutti i colleghi».