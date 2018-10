Ottimo fine settimana per la scuderia Nebrosport

La stagione autunnale per la scuderia Nebrosport non potva non iniziare nei migliori dei modi. Nel corso dell'undicesima edizione Slalom Città di Avola, svoltosi lungo un tracciato di 2850 metri con postazioni a birilli, valevole come prova del Trofeo Centro-sud Slalom, Coppa AciSport e Riserva di Campionato Italiano Slalom, che ha visto 104 piloti siciliani in gara, tra cui tre donne, ottima prova del driver Andrea Adamo.

Il pilota librizzese ha tirato fuori il massimo dalla sua Renault R5 GT Turbo di classe S7, che chiude al primo di classe e 43esimo della classifica assoluta.