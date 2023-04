Padre Salvatore Arcoraci è il nuovo parroco della chiesa S. Maria della Catena di Roccalumera - Tempostretto

Ieri l'annuncio della nomina dell'arcivescovo. Subentra a don Santino Caminiti, sacerdote da 49 anni quasi interamente trascorsi nella cittadina jonica

ROCCALUMERA – Padre Salvatore Arcoraci è il nuovo parroco della parrocchia S. Maria della Catena di Roccalumera. La nomina dell’arcivescovo, mons. Giovanni Accolla, è stata ufficializzata ieri ai fedeli, che già conoscono il sacerdote (ordinato presbitero il 4 ottobre del 2019) in quanto da oltre un anno e mezzo lavora al fianco di padre Santino Caminiti, adesso parroco emerito. Padre Arcoraci sarà anche amministratore della parrocchia S. Pietro e Paolo di Pagliara. Don Santino Caminiti, ordinato sacerdote il 27 settembre di 49 anni fa, ha svolto la sua missione sacerdotale quasi interamente nella cittadina jonica, per 43 anni come parroco, subentrando a padre Carmelo Saccà (titolare della parrocchia dal 1929). Don Arcoraci è anche coordinatore diocesano dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Tanti gli attestati di stima giunti sia a padre Santino, quanto al nuovo parroco, don Arcoraci.