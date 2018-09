Pagano: “Problemi idrici nei villaggi collinari della zona nord”

“Una situazione preoccupante e umiliante. Per oltre dieci giorni, nel mese di agosto, i villaggi della zona nord di Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni e Massa San Giorgio hanno sofferto di una totale mancanza di rifornimento idrico”. Lancia così l’allarme il consigliere comunale di Ora Messina Francesco Pagano: “Ricevo, personalmente, continue lamentele da parte di cittadini stremati da una situazione insopportabile. Ho chiamato in prima persona l’Amam ricevendo una risposta che non può soddisfarmi e che non può essere accettata dalle migliaia di utenti: una pompa guasta, che da Ritiro porta l’acqua nei villaggi della zona nord. Dopo i disagi di agosto anche nel mese di settembre le cose non sono cambiate, da quasi una settimana il rifornimento idrico è fermo”.

Quella che è stata spiegata come un’emergenza, quindi, sembra prendere sempre più la forma della consuetudine: “Non è accettabile subire una condizione del genere, non si può tollerare che un guasto simile possa lasciare una zona così ampia della città senza acqua

“La condizione descritta – conclude Pagano - dipinge in maniera limpida quale sia il momento dell’Amam, situazione rintracciabile in altre partecipate comunali. Tutto molto inquietante, soprattutto se si pensa che in campagna elettorale il candidato, e oggi sindaco, Cateno De Luca spingeva per la liquidazione delle partecipate e la creazione di una multiservizi”.