Palazzo dei Leoni, Caponetti confermata Segretario generale dell'Ente

Il Sindaco Metropolitano di Messina, Cateno De Luca, ha confermato nel ruolo di Segretario generale dell'Ente Maria Angela Caponetti “sulla base- si legge in un comunicato - delle comprovate competenze professionali espresse nel corso degli anni nella difficile gestione della Città Metropolitana”.

“La conferma della dottoressa Caponetti – ha dichiarato il Sindaco De Luca - rientra in una mia valutazione complessiva basata sull'alta professionalità, espressa in questi anni, nella gestione dell'Ente, soprattutto nella capacità di far fronte egregiamente a numerose situazioni transitorie, nonostante la lunga assenza di un vertice politico, che ha ovviamente generato in capo al Segretario generale una carico di lavoro e di decisioni che hanno salvaguardato l'Amministrazione in quelle che sono le attività essenziali, in un quadro di grande difficoltà economico-finanziarie. Inoltre, la conoscenza ormai dettagliata di tutti i meandri dell'Ente e dell'articolata struttura burocratica ha costituito un ulteriore elemento che mi ha indotto alla conferma della dottoressa Caponetti e sono certo che con una guida autorevole riuscirà, insieme all'intero apparato burocratico, a dare sempre di più e, soprattutto, a poterci consentire di avviare quelle sinergie per far assumere un ruolo nevralgico alla Città Metropolitana”.