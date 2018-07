Palazzo dei Leoni, eletta la Conferenza Scolastica Provinciale

I Sindaci della Città Metropolitana di Messina presenti all’Assemblea presieduta dal Sindaco Metropolitano, on. Cateno De Luca, per l’elezione della Conferenza scolastica provinciale hanno scelto i sette i rappresentanti previsti dalla Legge regionale n.6 del 24/02/2000.

Sono stati eletti i Sindaci dei Comuni di Caronia, Castelmola, Falcone, Furci Siculo, Mazzarrà S. Andrea, Spadafora e Tortorici.

La Conferenza Scolastica Provinciale, che sarà presieduta dal Sindaco Metropolitano, avrà il compito di definire le proposte di piani dimensionamento scolastico che possano prevedere eventuali accorpamenti, soppressioni e/o richieste di autonomia delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019-2020.

I risultati conclusivi che verranno adottati dalla Conferenza Scolastica dovranno essere trasmessi all’Ufficio scolastico provinciale che li inoltrerà, entro il 28 settembre 2018, all’Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale per l’adozione finale del piano di dimensionamento.